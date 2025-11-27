Fatick : 15,9 tonnes de drogues et produits illicites incinérées

La lutte contre le trafic de produits prohibés a franchi une nouvelle étape à Fatick, où les autorités ont procédé ce jeudi 27 novembre à l’incinération de 15,9 tonnes de drogues, de médicaments contrefaits et de marchandises frauduleuses, pour une valeur totale estimée à plus de 2,4 milliards de francs CFA.



Selon l'APS, l’opération, pilotée par la Brigade régionale des stupéfiants et initiée par le gouverneur Ngoné Cissé, a permis la destruction de 9,3 tonnes de drogues, comprenant des substances naturelles, synthétiques et semi-synthétiques, principalement du chanvre indien. Les forces de défense et de sécurité ont également brûlé 6.586 kilogrammes de médicaments contrefaits et 3 tonnes de marchandises diverses, issues des saisies effectuées dans la région depuis le 23 novembre 2023.



Le procureur du Tribunal de grande instance de Fatick, Amadou Lamine Mbengue, a rappelé que cette destruction constitue « l’aboutissement d’un long processus allant des renseignements au jugement des trafiquants. »



Il a exhorté les populations à collaborer davantage, estimant que la drogue représente « un fléau » dans une zone particulièrement exposée en raison de sa position de transit. Le gouverneur Ngoné Cissé a, de son côté, appelé les jeunes consommateurs à « revenir à la raison », soulignant que, « malgré les efforts de l’État pour sécuriser les points de passage, les réseaux continuent d’adapter leurs méthodes pour contourner les contrôles. »