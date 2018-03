Fatma Samoura, « femme la plus puissante du sport mondial », selon le magazine Forbes

La femme la plus puissante dans le milieu du sport mondial est une sénégalaise. En effet, Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa a été désignée par le magazine Forbes « femme la plus puissante du sport mondial ».

Nommée en 2016 à la tête de l’administration de la Fédération international de football amateur (FIFA), la Sénégalaise est devenue le numéro 2 du football mondial, derrière le président de cette instance, Gianni Infantino.



Ancienne fonctionnaire dans le système des Nations Unies, elle dirige l’administration d’une instance dont le chiffre d’affaires s’établissait à plus de 5,6 milliards de dollars soit (plus de 29 mille milliards de Fcfa) lors de l’exercice 2015-2018.



Deux autres femmes évoluant dans le football, la Burundaise Lydia Nsekéré, membre du comité exécutif de la Fifa, et la Française Florence Hardouin, occupent les 2ème et 3ème places du classement du magazine américain.



La Burundaise est membre du CIO (Comité international olympique) et du Conseil de la Fifa qui a remplacé le Comité exécutif de ladite instance depuis l’arrivée d’Infantino en 2016.



Hardouin, directrice générale de la Fédération française de football, siège également au sein du Comité exécutif de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.



Source : APS