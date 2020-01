Fatou Blondin Diop explique pourquoi "Aar Li Nu Bokk" n'a pas porté le combat contre la hausse du prix de l'électricité

Co-coordonnatrice de la plateforme ‘Aar Li Nu Book’ qui lutte pour la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, Ndeye Fatou Blondin Diop a expliqué pourquoi la plateforme n’a pas porté le combat contre la hausse du prix de l’électricité au Sénégal.



« On a dissocié les deux pour donner à ‘Aar Li Nu Book’ sa véritable raison d’être qui est la lutte contre la mal-gouvernance des ressources naturelles. Nous sommes en train de travailler pour revenir à cette forme d’information plutôt que sous forme de manifestation, de rassemblement ou de marche » a dit Mme Diop, dans un entretien avec ‘L’Observateur’.



« Nous continuons à maintenir le travail et nous sommes en train de préparer une conférence de presse sur cela. Nous continuons le combat sur les ressources naturelles. Il y a deux parties prenantes qui sont des deux côtés. Les syndicats et certaines forces sont dans ‘Noo Lank’ et certains mouvements alors qu’ils ne sont pas dans ‘Aar Li Nu Bokk’, même s’ils participent peut-être aux manifestations, a-t-elle expliqué.



A la question de savoir quels sont les rapports entre les deux plateformes, elle affirme que beaucoup de membres sont dans les deux camps et ils passent d’une réunion à une autre, sans soucis.