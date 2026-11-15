Rejet du budget de la justice: le ministre défend les priorités et réclame des moyens pour les justiciables

Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr a publié une analyse détaillée pour examiner les répercussions du rejet du projet de budget de l'exercice deux mille vingt-sept du ministère de la Justice. Le juriste a rappelé que la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, a rejeté ce budget le 13 novembre 2026, à la suite du rejet de la première partie du projet de loi de finances le 7 novembre 2026. L'expert a souligné que « ce budget s’inscrit dans l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 » avec « une ambition : une justice accessible, humaine, performante et moderne ».



L'avocat Me Moussa Sarr a indiqué sur sa page Facebook que l'enveloppe proposée s'élève à quatre-vingt-cinq milliards sept cent soixante-deux millions de francs CFA en crédits de paiement, marquant une hausse de 6,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le responsable de plateforme a détaillé la répartition de ces ressources en précisant que le programme Justice judiciaire doit recevoir trente-deux milliards cinq cent quarante-deux millions de francs CFA, soit une augmentation de 24,3 %, incluant huit cent millions pour l’aide juridictionnelle. Le rédacteur a ajouté que l’administration pénitentiaire doit disposer de vingt-neuf milliards deux cent trente-cinq millions de francs CFA, dont six milliards deux cent soixante-neuf millions réservés à l’alimentation des détenus et un milliard cent quarante-deux millions à leur prise en charge médicale.



Me Moussa Sarr a poursuivi la présentation des affectations budgétaires en mentionnant que neuf milliards deux cent vingt-quatre millions sont consacrés à la protection judiciaire et sociale des enfants en situation de vulnérabilité, et un milliard cent cinquante-trois millions à la dématérialisation des procédures judiciaires. L'auteur de la publication a rappelé les bilans de l'année 2026, affirmant que deux cent quarante-trois condamnés ont obtenu une libération conditionnelle et neuf cent dix-huit une réduction de peine, tandis que le Président de la République a accordé sa grâce à trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze personnes. Le juriste a également noté que sept mille quarante-neuf détenus ont bénéficié d’une formation professionnelle et que trente-six nouveaux magistrats ainsi que quarante-cinq greffiers ont été affectés dans les juridictions.



Le garde des sceaux a rapporté les précisions apportées par le ministre de la Justice lors des discussions parlementaires concernant les dépenses de personnel. Le membre du gouvernement a affirmé que « les dépenses de personnel progressent ainsi de 1,49 milliard de francs CFA, afin d’accueillir les magistrats et greffiers récemment affectés ainsi que les promotions en formation ». Le dirigeant sectoriel a également réaffirmé « l’engagement en faveur d’une justice plus humaine, qui passe par la construction des prisons de Louga et de Malicounda pour réduire la surpopulation carcérale, le développement de la réinsertion et la protection des enfants vulnérables ».



A l’en croire, ce rejet en commission ne fait pas disparaître automatiquement ces financements, le texte déposé le 12 octobre 2026 devant suivre le délai constitutionnel de soixante jours d'examen par l’Assemblée nationale. Le juriste a rappelé que le contrôle parlementaire demeure légitime tout en soulignant qu'« une responsabilité demeure : trouver une issue qui permette à la justice de poursuivre ses missions ». L'auteur a achevé son propos en posant la question centrale de savoir « comment bâtir une justice plus humaine et plus efficace sans lui donner les moyens de fonctionner ».

