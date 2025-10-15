Faux billets : un individu arrêté avec plus de 3,8 millions de francs CFA en fausse monnaie

Les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation d’un individu en possession d’un important lot de faux billets, selon une source policière. Lors de son interpellation, les enquêteurs ont saisi 80 billets dits “noirs” et 300 billets de couleur verte, pour une contrevaleur totale estimée à 3 800 000 francs CFA.L’opération, menée à la suite d’un travail de renseignement, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la circulation de fausse monnaie, un phénomène qui prend de l’ampleur dans certaines zones du pays. Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis qu’une enquête a été ouverte pour identifier ses éventuels complices.Les autorités rappellent que la fabrication, la détention ou la mise en circulation de faux billets constitue un crime lourdement puni par la loi, et appellent la population à redoubler de vigilance face à ce type de fraude monétaire.