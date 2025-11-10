Faux diplôme au Centre Gaspard Camara : un technicien biologiste démasqué et arrêté

Un technicien biologiste du Centre de santé Gaspard Camara a été interpellé et placé en garde à vue pour "faux et usage de faux". L’affaire, qui jette une lumière sur les failles dans le système de vérification des diplômes dans la fonction publique, a éclaté suite à une plainte déposée par le médecin-chef du district de Dakar-Centre, le Dr Mamadou Thioro Mbaye.



Selon les informations de L'Observateur, M. Faye, précédemment recruté en qualité d’infirmier au Centre de santé Gaspard Camara par le Comité de développement sanitaire, avait sollicité son hiérarchique direct, le Dr Mbaye, pour une demande de reclassement professionnel. Il justifiait sa requête en présentant une attestation de réussite au diplôme d’infirmier d’État.



Mais, méticuleux, le Dr Mbaye a décidé de vérifier l'authenticité du document. Après réception du dossier physique du candidat, des incohérences ont éveillé ses soupçons. Il a immédiatement soumis le document au ministère de la Santé et de l’Action sociale pour expertise.



La réponse des services du ministère ne s’est pas fait attendre : le document était bel et bien un faux. Fort de cette confirmation officielle, le médecin-chef n’a pas hésité à déposer une plainte contre son agent à la police. Les enquêteurs du commissariat du Point-E ont rapidement convoqué et interpellé M. Faye sur son lieu de travail.



Face aux éléments accablants, le technicien biologiste a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son interrogatoire. Il a fait des aveux, expliquant avoir sollicité les services d’un ami résidant au Maroc, répondant au nom d’Amdy, pour se faire établir le faux diplôme dans le but d’obtenir un reclassement et donc une amélioration de sa situation salariale.



Il a précisé à la police que son complice lui a envoyé le document falsifié via l’application de messagerie WhatsApp, sur sa demande.