Fermeture du "Victoria Club" : Viviane Chidid expulsée du local et condamnée au dépens

La chanteuse Viviane Chidid perd une bataille judiciaire contre la société Fil Sam (ex Nadra Filfili et Fils SA). La propriétaire du Victoria Club, situé à la rue Victor Hugo à Dakar, a été ordonnée de quitter le local louer par Fil Sam, « tant bien de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ».



Selon une décision rendue publique en référé, le tribunal a constaté la résiliation du bail commercial liant les deux parties. La reine du Djolof Band a été aussi condamnée au dépens.



Cette décision met un terme à plusieurs mois de tensions autour du bail du Victoria Club. Selon « Les Echos », d’après des sources proches du dossier, le différend portait sur des litiges contractuels et des retards de paiement de loyers, que la société Fil Sam a jugé suffisants pour demander la résiliation du bail.



L’expulsion ordonnée par le juge marque donc la fin d’une aventure entrepreneuriale pour Viviane Chidid, qui avait fait du Victoria Club un lieu incontournable de la scène musicale et festive de Dakar. Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été publiée par la chanteuse ni par son équipe. On ignore si elle compte faire appel de la décision. Informe le quotidien d’information.