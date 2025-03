Fermeture temporaire des aéroports de Kolda et Ziguinchor : des vols militaires mis au service des populations

En attendant l'ouverture des aéroports de Ziguinchor et Kolda l'Etat-major général des Armées a repris les lignes aériennes avec l'Armée de l'air, en direction des zones militaires N°2, 4,5 et 6.

Les lignes au nombre de trois couvrant Saint-Louis-Ourossogui, Tamba-Kédougou et Cap skiring-Sédhiou sont desservies à tour de rôle tous les mercredi.



La Dirpa porte à la connaissance des populations que ces vols assurent un service essentiel pour les militaires, leurs familles et les civils dans un contexte marqué par la fermeture temporaire des aéroports de Ziguinchor et Kolda.

Les candidats peuvent s'inscrire au niveau des bureaux de garnison des Zones militaires, dans la limite des places disponibles qui est de 70 passagers.