Festival Gala des Musiques Urbaines Féminines à Kolda : un moment de formation et de découverte des talents féminins

La ville de Kolda se prépare à vivre un événement culturel dédié aux femmes créatives et actrices du changement. Du 6 au 8 novembre 2025, se tiendra la deuxième édition du Festival Gala des Musiques Urbaines Féminines de Kolda, une initiative portée par l’actrice et entrepreneure culturelle Coumba Faye.

Ce festival se veut, selon sa fondatrice, « un espace de promotion de la créativité, de l’autonomisation et de la professionnalisation des femmes, qu’elles soient engagées dans l’entrepreneuriat, les musiques urbaines ou la culture de manière générale ».

Cette édition vise à renforcer la visibilité des talents féminins dans divers domaines culturels et artistiques : hip-hop, RnB, slam, graffiti, arts visuels, mais aussi dans le leadership et l’entrepreneuriat. L’objectif est d’offrir aux jeunes femmes de la région de Kolda un cadre d’expression, de formation et d’échanges leur permettant de monter en compétences.

« Nous voulons créer une plateforme qui valorise les femmes créatives, encourage leurs initiatives et les aide à s’insérer durablement dans le secteur culturel », précise Coumba Faye.

Un programme riche en formations et en célébration artistique

Pendant trois jours, Kolda vibrera au rythme d’activités diversifiées alliant partage, apprentissage et festivités. Parmi les temps forts annoncés : panel d’échange sur l’entrepreneuriat féminin, dîner de gala en hommage aux femmes inspirantes du milieu culturel, concerts et spectacles mettant en lumière des artistes locales de hip-hop, RnB, slam et musiques traditionnelles. Sans oublier les ateliers de renforcement de capacités destinés à une centaine de jeunes femmes : leadership féminin, photographie, graffiti, arts visuels, entre autres

Au-delà de la célébration artistique, le Festival Gala des Musiques Urbaines Féminines se positionne comme un levier de développement socio-culturel dans une région où les femmes aspirent à plus de reconnaissance et d’opportunités dans le secteur créatif.

Cette initiative participera également à changer les perceptions, à encourager l'engagement féminin dans les industries culturelles et à façonner de nouveaux modèles inspirants pour la jeunesse de Kolda.