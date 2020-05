Feu vert du gouvernement anglais pour la reprise de la Premier League !

Depuis plusieurs semaines, les informations en provenance d’Angleterre font toujours état d’une volonté des acteurs du football anglais de terminer la saison 2019/2020. Un désir symbolisé par le plan Restart dont l’objectif est de trouver le protocole idéal permettant aux 20 formations de Premier League de disputer les neuf matches restants. Cependant, les écuries concernées peinent à trouver un terrain d’entente, notamment celles concernées par la relégation.



Ce matin, la presse locale indiquait en effet que les clubs de la deuxième partie de tableau n’étaient pas séduits à l’idée que la saison se termine sur terrains neutres. Néanmoins, pas de quoi remettre en question l’envie de rechausser les crampons. Cet après-midi, le gouvernement anglais a toutefois précisé qu’aucun sport professionnel ne pourra reprendre avant le 1er juin. En revanche, les autorités ont bien donné leur feu vert pour que tout redémarre à partir de cette date. Mais à certaines conditions.



Pas de spectateurs dans les stades avant très longtemps

Un document de 50 pages servant de feuille de route a ainsi été publié par plusieurs médias. L’information principale, c’est que «les événements culturels et sportifs seront autorisés à reprendre à huis clos pour les diffuseurs, militant ainsi les risques des contacts sociaux». Le Telegraph évoque de son côté que la date du 12 juin (comme en Espagne) devrait être débattue entre les clubs concernant la reprise officielle. Une reprise autorisée mais qui sera bien entendu validée en fonction de l’évolution du virus dans le pays.



Une reprise à huis clos dont devront se contenter les supporters anglais pendant un certain temps. En effet, l'ensemble des médias précise que le gouvernement s'est montré très évasif concernant le retour au stade des fans de football. « Le document parle de la réouverture de salles telles que les cinémas et les coiffeurs à l'étape 3 - au plus tôt le 4 juillet - mais indique que certains lieux qui, par conception, sont bondés et où il peut s'avérer difficile de pratiquer la distanciation sociale peuvent toujours ne pas être en mesure de rouvrir en toute sécurité à ce stade », écrit Skysport. Et ce n’est pas tout. Le gouvernement souhaite rouvrir les lieux à forte concentration par petites touches, en fonction de la propagation du virus. Sauf que ce document précise que « l'ouverture de sites tels que les stades ne pourra être pleinement possible que beaucoup plus tard en fonction de la réduction du nombre d'infections. » Et certains imaginent déjà une attente pouvant se prolonger jusqu’au début de l’année 2021.