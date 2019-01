Fichier électoral : Boubacar Camara dénonce un dispositif électoral brisé

Boubacar Camara, leader de la Coalition Alternative Fippu, est sorti de son mutisme pour dénoncer, ce qu’il appelle « un dispositif électoral brisé, broyé, détruit et cassé ». Dans une lettre intitulée « Alerte Citoyenne 1 », l’ancien Directeur général de la Douane à demandé au président de la République de se ressaisir.



« J’ai choisi de ne pas t’accompagner parce que le projet de société que je défends, est différends des actes que tu poses tous les jours. J’ai choisi librement de m’opposer à ta politique désastreuse pour le Sénégal. Tu me connais assez bien pour savoir que j’assume mes choix », tonne le leader de la coalition Fippu.



Aux yeux de Boubacar Camara, Macky a cassé quatre piliers du dispositif électoral. « Tu as commencé par regrouper la carte d’identité nationale et la carte d’électeur en une seule, une occasion en or pour procéder à une refonte-fusion-confusion avec des transferts d’électeurs, des rétentions de cartes, des distributions sélectives », dit-il. Selon lui, il s’adresse à un frère perdu par le désir d’obtenir un second mandat dès le premier tour, à tout prix.



Il a aussi souligné qu’il a ramené dans le dispositif son ministre de l'Intérieur partisan pour organiser l'élection présidentielle. Pour lui, le contrôle des parrainages effectués par le Conseil constitutionnel est le goutte d’eau qui fait déborder le vase de la fraude électorale. Dans cette lettre, il assimile Macky Sall à un lutteur ayant terrassé le dispositif électoral quatre appuis.



Selon lui, c’est une fausse victoire dont il ne doit pas être fier, car il a rompu toute confiance au système électoral dont l’intégrité est légitimement mise en doute. « Les conséquences sont palpables, la crise s’est installée. Ton devoir de président de la République t’interpelle », lance Boubacar Camara informe, dans lettre transmise à PressAfrik.