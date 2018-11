Fichier électoral: «l’opposition ne peut en aucun cas disposer des numéros de la CI CEDEAO» (Ministère)

Le Chef de l’automatisation du fichier au ministère de l’Intérieur, Ibrahima Diallo, se veut clair. Selon lui, le numéro CEDEAO de l’électeur ne peut pas être mis en ligne. Il précise que ce numéro n’est pas une rubrique du fichier électorale mais il relève de la carte nationale d’identité.



«L’opposition voulait accéder en particulier au numéro CEDEAO de l’électeur. Or, ce numéro n’est pas une rubrique du fichier électorale mais c’est un numéro de la carte d’identité parce que la carte biométrique que nous avons est une carte double, sur une face vous avez les renseignements de la carte nationale et sur le verseau, vous avez la carte d’électeur », déclare le chef de l’automatisation du fichier.



A en croire Ibrahima Diallo, si l’opposition obtient ces numéros, elle peut arrêter la collecte de signatures et copier directement les numéros pour le parrainage. Et, souligne-t-il sur la Rfm : «aujourd’hui, si on leur permettait de mettre en ligne le numéro CEDEAO ça allait un peu fausser la sincérité du parrainage».