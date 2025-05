"Fier d'être Marocain" : Sofiane Diop ouvre son cœur et fait un choix fort pour sa carrière internationale

Dans une déclaration émotive accordée à la chaîne YouTube Kampo de Smaïl Bouabdellah, Sofiane Diop a levé le voile sur son choix de cœur : représenter le Maroc sur la scène internationale. L'ailier de l'OGC Nice, né en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, a révélé les raisons profondes de cette décision.



"C'est une fierté... Attention, je ne suis pas encore international marocain mais j'ai envie de le devenir", a confié le joueur de 24 ans.



"Le Maroc, c'est le pays de ma mère. J'avais cette envie de me rapprocher d'une culture que je connaissais moins."



Cet approchement s'est concrétisé lors d'un voyage à Casablanca, moment décisif pour l'international espoir français.



"C'est à Casablanca, en voyant les regards, les sourires, les gens me reconnaître dans la rue, que je me suis vraiment senti Marocain."



Un sentiment d'appartenance qui pourrait bientôt se traduire par une convocation officielle avec les Lions de l'Atlas.



Une saison pleine à Nice



Sur le plan sportif, Sofiane Diop a réalisé une saison solide avec l'OGC Nice. En 38 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives. Des performances qui attirent forcément l'attention du sélectionneur marocain Walid Regragui, en quête de profils techniques et offensifs.



À 24 ans, Diop semble prêt à tourner une page pour en écrire une nouvelle, cette fois sous les couleurs du Royaume chérifien.