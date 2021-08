Fièvre Marburg en Guinée: 173 contacts sous surveillance

Qualifiée de « haut risque » par l’Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne sa potentialité de propagation, la fièvre Marburg ne semble échapper au contrôle des autorités et leurs partenaires. En tout cas, «un seul cas a été confirmé, 173 contacts ont été identifiés, (et) sont sous surveillance », informe le Pr Alfred Ki-Zerbo à nos confrères de Guinéenews.



Même si «cinq de ces contacts sont considérés à risque important », précise-t-il. Et d’insister « qu’ils sont tous sous surveillance pendant la période d’incubation de 3 semaines ».



Cependant, indique-t-il, « une équipe d’OMS est postée à ce niveau pour travailler avec la direction régionale de la santé, l’ANSS, en particulier sur la veille sanitaire, la surveillance, le suivi des contacts… ». Même si, rappelle le représentant de l’OMS, «il n’y a pas eu de cas secondaire dans la zone de Guéckédou ». Et d’ajouter que « nous apportons aussi un appui logistique pour les capacités de prise en charge et de prévention et contrôle des infections ».