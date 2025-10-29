Fièvre de la Vallée du Rift : 12 nouveaux cas, zéro décès enregistrés à la date du 28 octobre

L'épidémie de FVR, qui continue de mobiliser les autorités sanitaires, totalise désormais 343 cas confirmés depuis son apparition. Un bilan qui, bien que stable en termes de létalité récente, rappelle la gravité de la situation. Le MSAS fait état de 28 décès et de 270 guéris à ce jour.



« Au 28 octobre 2025, la situation épidémiologique de la FVR a enregistré 12 nouveaux cas positifs, sans aucun nouveau décès. Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal totalise 343 cas confirmés, dont 28 décès et 270 guéris. La répartition géographique des cas confirmés montre une forte concentration dans certaines régions. Dans la région Saint-Louis (271 cas) ont été noté. C'est la zone la plus touchée, notamment le district de Richard-Toll (133 cas), Saint-Louis (72 cas), Dagana (29 cas), Podor (28 cas) et Pété (9 cas). Dans la région de Louga (18 cas) ont été noté répartis entre Linguère (9 cas), Keur Momar Sarr (4 cas), Sakal (3 cas) et Dahra (2 cas) », litons dans le poste facebook du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.



Selon toujours le ministère, « à Matam, 20 cas ont été mentionnés avec 11 cas noté à Thilogne, Ranérou (5 cas), Kanel (2 cas) et Matam (2 cas) sont concernés. Pour la région Fatick (11 cas). Les districts de Diofior (8 cas) et Fatick (3 cas) sont impactés. Région Dakar (9 cas) : Les districts de Sangalkam (5 cas) et Keur Massar (4 cas). Région Kaolack (10 cas) ont été noté avec la majorité des cas sont à Kaolack (9 cas) et Nioro (1 cas). Région Thiès (2 cas) : Les deux cas sont localisés dans le district de Thiès. Région Tambacounda (2 cas) : Le district de Kidira a signalé les deux cas ».



En parallèle de la FVR, le MSAS a également fait le point sur l'épidémie de Mpox (variole simienne). La situation est jugée stable et contenue. Depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Un point positif majeur est l'absence de décès lié au Mpox et la guérison de huit (8) personnes. Le ministère insiste sur la poursuite active du suivi des contacts, avec 30 personnes actuellement sous surveillance.



Face à ces menaces sanitaires, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a réitéré son appel à la vigilance accrue des populations. La collaboration active avec les agents de santé et le respect scrupuleux des mesures de prévention recommandées sont présentés comme des impératifs pour la maîtrise et l'endiguement rapide des deux épidémies. La mobilisation collective est, selon le MSAS, la clé pour protéger la santé publique.