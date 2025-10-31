Fièvre de la Vallée du Rift : 5 nouveaux cas et 1 décès enregistrés

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 31 octobre 2025, un nouveau point de situation sur les épidémies de fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox. Selon le communiqué, cinq (5) nouveaux cas positifs et un décès supplémentaire ont été enregistrés au 30 octobre. Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a comptabilisé 363 cas confirmés, dont 29 décès et 291 guérisons. La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 280 cas, concentrés principalement dans le district de Richard-Toll (133 cas), suivi de Saint-Louis (73 cas), Podor (32 cas), Dagana (32 cas) et Pété (10 cas).



La région de Matam totalise 23 cas, répartis entre Thilogne (11), Ranérou (8), Kanel (2) et Matam (2). À Louga, 18 cas ont été enregistrés, dont 9 à Linguère et 4 à Keur Momar Sarr. La région de Fatick dénombre 15 cas, répartis entre les districts de Fatick (4), Diofior (9), Diakhao (1) et Passy (1). D’autres régions sont également concernées : Kaolack compte 14 cas, Dakar enregistre 9 cas, Thiès en dénombre 2 et Tambacounda 2, localisés à Kidira.



Face à la persistance de la maladie, les autorités sanitaires appellent à la vigilance et rappellent les mesures de prévention, notamment la protection contre les piqûres de moustiques, la manipulation prudente des produits animaux et la cuisson complète des viandes. La fièvre de la Vallée du Rift, zoonose virale transmise par les moustiques, continue de circuler activement dans les zones pastorales et agricoles, affectant principalement les populations en contact avec le bétail.



Le ministère a également fait le point sur l’évolution de la Mpox (anciennement variole du singe). Depuis la confirmation du premier cas, le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. À ce jour, 8 personnes sont guéries et aucun décès n’a été signalé. Trente personnes contacts font actuellement l’objet d’un suivi médical.



Le ministère de la Santé invite les populations à « faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies ».