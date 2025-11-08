Fièvre de la Vallée du Rift : 8 nouveaux cas positifs enregistré à la date du 7 novembre

Concernant la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère informe que 8 nouveaux cas positifs et zéro nouveau décès ont été enregistrés à la date du 7 novembre 2025

Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 413 cas confirmés, dont 29 décès et 362 guéris.

La répartition des cas positifs est la suivante :

. Région Saint-Louis: 315 cas

District Saint-Louis: 76 cas

District Richard-Toll: 146 cas

District Podor: 47 cas

District Pété: 11 cas

District Dagana: 35 cas

. Région Matam: 28 cas

District Thilogne: 12 cas

District Kanel: 3 cas

District Ranérou: 9 cas

District Matam: 4 cas

. Région Dakar: 10 cas

District Keur Massar: 4 cas

District Sangalkam: 5 cas

District Guédiawaye: 1 cas

. Région Thiès : 2 cas

District Thiès: 2 cas

. Région Kédougou: 2 cas

District Salémata: 1 cas

District Kédougou: 1 cas

. Région Louga: 19 cas

District Linguère : 9 cas

District Keur Momar Sarr: 4 cas

District Sakal : 3 cas

District Dahra: 3 cas

. Région Fatick: 19 cas

District Fatick: 5 cas

District Diofior: 10 cas

District Diakhao: 1 cas

District Passy: 1 cas

District Foudiougne: 1 cas

District Gossas: 1 cas

. Région Kaolack: 14 cas

District Nioro: 1 cas

District Kaolack: 11 cas

District Ndoffane: 2 cas

. Région Tambacounda: 3 cas

District Kidira: 3 cas

. Région Kaffrine: 1 cas

District Birkelane: 1 cas

Pour le Mpox, le ministère de la Santé renseigne que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Tous les malades sont guéris et aucun décès n'a été enregistré. A ce jour, 14 personnes contacts sont actuellement suivis.

Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).