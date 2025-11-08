Fièvre de la Vallée du Rift : 8 nouveaux cas positifs enregistré à la date du 7 novembre

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).
Concernant la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère informe que 8 nouveaux cas positifs et zéro nouveau décès ont été enregistrés à la date du 7 novembre 2025
Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 413 cas confirmés, dont 29 décès et 362 guéris.
La répartition des cas positifs est la suivante :
. Région Saint-Louis: 315 cas
District Saint-Louis: 76 cas
District Richard-Toll: 146 cas
District Podor: 47 cas
District Pété: 11 cas
District Dagana: 35 cas
. Région Matam: 28 cas
District Thilogne: 12 cas
District Kanel: 3 cas
District Ranérou: 9 cas
District Matam: 4 cas
. Région Dakar: 10 cas
District Keur Massar: 4 cas
District Sangalkam: 5 cas
District Guédiawaye: 1 cas
. Région Thiès : 2 cas
District Thiès: 2 cas
. Région Kédougou: 2 cas
District Salémata: 1 cas
District Kédougou: 1 cas
. Région Louga: 19 cas
District Linguère : 9 cas
District Keur Momar Sarr: 4 cas
District Sakal : 3 cas
District Dahra: 3 cas
. Région Fatick: 19 cas
District Fatick: 5 cas
District Diofior: 10 cas
District Diakhao: 1 cas
District Passy: 1 cas
District Foudiougne: 1 cas
District Gossas: 1 cas
. Région Kaolack: 14 cas
District Nioro: 1 cas
District Kaolack: 11 cas
District Ndoffane: 2 cas
. Région Tambacounda: 3 cas
District Kidira: 3 cas
. Région Kaffrine: 1 cas
District Birkelane: 1 cas
Pour le Mpox, le ministère de la Santé renseigne que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Tous les malades sont guéris et aucun décès n'a été enregistré. A ce jour, 14 personnes contacts sont actuellement suivis.
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.
