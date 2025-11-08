Réseau social
Fièvre de la Vallée du Rift : 8 nouveaux cas positifs enregistré à la date du 7 novembre



Fièvre de la Vallée du Rift : 8 nouveaux cas positifs enregistré à la date du 7 novembre
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). 
 
Concernant la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère informe que 8 nouveaux cas positifs et zéro nouveau décès ont été enregistrés à la date du 7 novembre 2025 
 
Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 413 cas confirmés, dont 29 décès et 362 guéris. 
 
 
La répartition des cas positifs est la suivante :
 
. Région Saint-Louis: 315 cas
 
District Saint-Louis: 76 cas
 
District Richard-Toll: 146 cas
 
District Podor: 47 cas
 
District Pété: 11 cas
 
District Dagana: 35 cas
 
 
. Région Matam: 28 cas
 
District Thilogne: 12 cas
 
District Kanel: 3 cas
 
District Ranérou: 9 cas
 
District Matam: 4 cas
 
 
. Région Dakar: 10 cas
 
District Keur Massar: 4 cas
 
District Sangalkam: 5 cas
 
District Guédiawaye: 1 cas
 
. Région Thiès : 2 cas
 
District Thiès: 2 cas
 
 
. Région Kédougou: 2 cas
 
District Salémata: 1 cas
 
 
District Kédougou: 1 cas
 
 
. Région Louga: 19 cas
 
District Linguère : 9 cas
 
District Keur Momar Sarr: 4 cas
 
District Sakal : 3 cas
 
District Dahra: 3 cas
 
 
. Région Fatick: 19 cas
 
District Fatick: 5 cas
 
District Diofior: 10 cas
 
District Diakhao: 1 cas
 
District Passy: 1 cas
 
District Foudiougne: 1 cas
 
District Gossas: 1 cas
 
 
. Région Kaolack: 14 cas
 
District Nioro: 1 cas
 
District Kaolack: 11 cas
 
District Ndoffane: 2 cas
 
 
. Région Tambacounda: 3 cas
 
District Kidira: 3 cas
 
 
. Région Kaffrine: 1 cas
 
District Birkelane: 1 cas
 
 
Pour le Mpox, le ministère de la Santé renseigne que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Tous les malades sont guéris et aucun décès n'a été enregistré. A ce jour, 14 personnes contacts sont actuellement suivis.
 
 
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.
 
Moussa Ndongo

Samedi 8 Novembre 2025 - 22:13


