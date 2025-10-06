Fièvre de la Vallée du Rift : 90 cas confirmés dont 11 décès, selon le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce lundi 5 octobre 2025, une mise à jour sur la situation des épidémies de fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox au Sénégal. Les données confirment la progression de la FVR dans le nord du pays, tandis que la Mpox reste circonscrite à la région de Dakar.Depuis l’apparition de la fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis le 21 septembre, 90 cas confirmés ont été enregistrés, dont 11 décès. La région de Saint-Louis concentre l’essentiel des infections, avec 87 cas, dont 52 guéris. Le détail fait état de 32 cas dans le district de Saint-Louis, 47 à Richard-Toll, 4 à Dagana, 2 à Podor et 2 à Pété. Les régions de Louga et de Matam comptent chacune deux et un cas, tous guéris.Le ministère note également 5 cas de Mpox, tous recensés dans la région de Dakar depuis le premier cas confirmé le 22 août 2025. Aucun décès n’a été signalé, et un patient est déclaré guéri. Par ailleurs, six (6) personnes contact ont terminé leur suivi médical, tandis que 47 autres demeurent sous surveillance.Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et exhortent les populations à respecter les consignes de prévention. Le ministère invite les citoyens à collaborer avec les agents de santé et les relais communautaires afin de freiner la propagation des deux maladies.