Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) : 4 nouveaux cas positifs enregistrés

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point de la situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).
Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère souligne qu'à la date du 16 novembre 2025, 4 nouveaux cas positifs et Zéro nouveau décès ont été enregistrés.
Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 463 cas confirmés, dont 31 décès et 416 guéris.
. Saint-Louis: 339 cas
DS Saint-Louis: 80
DS Richard-Toll: 154
DS Podor: 57
DS Pété: 12
DS Dagana: 36
. Matam: 30 cas
DS Thilogne: 12
DS Kanel: 3
DS Ranérou: 9
DS Matam: 6
. Kédougou: 2 cas
DS Kédougou: 1
DS Salémata: 1
. Kaffrine: 2 cas
DS Birkelane: 2
. Fatick: 28 cas
DS Fatick: 6
DS Diofior: 11
DS Diakhao :2
DS Passy: 3
DS Foundiougne: 4
DS Sokone: 1
DS Niakhar: 1
. Kaolack: 23 cas
DS Nioro: 1
DS Kaolack: 15
DS Ndoffane: 6
DS Guinguinéo: 1
. Tambacounda: 4 cas
DS Kidira: 4
. Kolda: 1 cas
DS Vélingara: 1
3. Louga: 21 cas
DS Linguère: 9
DS Keur Momar Sarr: 5
DS Sakal: 3
DS Dahra: 3
DS Coki: 1
. Dakar: 11 cas
DS Keur Massar: 4
DS Sangalkam: 6
DS Guédiawaye: 1
. Thiès: 2 cas
DS Thiès: 2
Concernant le Mpox, le ministère de la Santé renseigne que fepuis la confirmation du premier cas, le 22 août 2025, 9 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés dont les 10 sont localisés dans la région de Dakar et 1 dans la région de Ziguinchor. Neuf (9) malades sont guéris et aucun décès n'est enregistré. A ce jour, 27 personnes contacts sont suisuiviesL
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies
