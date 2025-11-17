Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) : 4 nouveaux cas positifs enregistrés

Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère souligne qu'à la date du 16 novembre 2025, 4 nouveaux cas positifs et Zéro nouveau décès ont été enregistrés.

Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 463 cas confirmés, dont 31 décès et 416 guéris.

. Saint-Louis: 339 cas

DS Saint-Louis: 80

DS Richard-Toll: 154

DS Podor: 57

DS Pété: 12

DS Dagana: 36

. Matam: 30 cas

DS Thilogne: 12

DS Kanel: 3

DS Ranérou: 9

DS Matam: 6

. Kédougou: 2 cas

DS Kédougou: 1

DS Salémata: 1

. Kaffrine: 2 cas

DS Birkelane: 2

. Fatick: 28 cas

DS Fatick: 6

DS Diofior: 11

DS Diakhao :2

DS Passy: 3

DS Foundiougne: 4

DS Sokone: 1

DS Niakhar: 1

. Kaolack: 23 cas

DS Nioro: 1

DS Kaolack: 15

DS Ndoffane: 6

DS Guinguinéo: 1

. Tambacounda: 4 cas

DS Kidira: 4

. Kolda: 1 cas

DS Vélingara: 1

3. Louga: 21 cas

DS Linguère: 9

DS Keur Momar Sarr: 5

DS Sakal: 3

DS Dahra: 3

DS Coki: 1

. Dakar: 11 cas

DS Keur Massar: 4

DS Sangalkam: 6

DS Guédiawaye: 1

. Thiès: 2 cas

DS Thiès: 2

Concernant le Mpox, le ministère de la Santé renseigne que fepuis la confirmation du premier cas, le 22 août 2025, 9 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés dont les 10 sont localisés dans la région de Dakar et 1 dans la région de Ziguinchor. Neuf (9) malades sont guéris et aucun décès n'est enregistré. A ce jour, 27 personnes contacts sont suisuiviesL



Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies

