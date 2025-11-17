Réseau social
Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) : 4 nouveaux cas positifs enregistrés
Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point de la situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). 
 
Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère souligne qu'à la date du 16 novembre 2025, 4 nouveaux cas positifs et Zéro nouveau décès ont été enregistrés. 
 
Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 463 cas confirmés, dont 31 décès et 416 guéris.
 
 
. Saint-Louis: 339 cas
 
DS Saint-Louis: 80
 
DS Richard-Toll: 154
 
DS Podor: 57
 
DS Pété: 12
 
DS Dagana: 36
 
 
. Matam: 30 cas
 
DS Thilogne: 12
 
DS Kanel: 3
 
DS Ranérou: 9
 
DS Matam: 6
 
 
. Kédougou: 2 cas
 
DS Kédougou: 1
 
DS Salémata: 1
 
 
. Kaffrine: 2 cas
 
DS Birkelane: 2
 
 
. Fatick: 28 cas
 
DS Fatick: 6
 
DS Diofior: 11
 
DS Diakhao :2
 
DS Passy: 3
 
DS Foundiougne: 4
 
DS Sokone: 1
 
DS Niakhar: 1
 
. Kaolack: 23 cas
 
DS Nioro: 1
 
DS Kaolack: 15
 
DS Ndoffane: 6
 
DS Guinguinéo: 1
 
 
. Tambacounda: 4 cas
 
DS Kidira: 4
 
 
. Kolda: 1 cas
 
DS Vélingara: 1
 
3. Louga: 21 cas
 
DS Linguère: 9
 
DS Keur Momar Sarr: 5
 
DS Sakal: 3
 
DS Dahra: 3
 
DS Coki: 1
 
 
. Dakar: 11 cas
 
DS Keur Massar: 4
 
DS Sangalkam: 6
 
DS Guédiawaye: 1
 
 
. Thiès: 2 cas
 
DS Thiès: 2
 
Concernant le Mpox, le ministère de la Santé renseigne que fepuis la confirmation du premier cas, le 22 août 2025, 9 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés dont les 10 sont localisés dans la région de Dakar et 1 dans la région de Ziguinchor. Neuf (9) malades sont guéris et aucun décès n'est enregistré. A ce jour, 27 personnes contacts sont suisuiviesL
 
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies
 
Moussa Ndongo

Lundi 17 Novembre 2025 - 18:00


