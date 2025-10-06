Fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis : 87 cas, 52 guérisons et 10 décès, selon la région médicale

La région de Saint-Louis a signalé un total de 87 cas positifs de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) selon la dernière mise à jour publiée ce lundi.



Parmi ces cas, 26 patients présentent des formes simples et sont actuellement suivis à domicile. 52 personnes ont été déclarées guéries, tandis que 10 décès ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie. Quatre (4) autres patients demeurent hospitalisés à l’hôpital régional de Saint-Louis. Les autorités sanitaires précisent que l’ensemble des cinq (5) districts sanitaires de la région sont désormais en situation d’épidémie.



La Fièvre de la Vallée du Rift, maladie virale transmise à l’homme principalement par les moustiques ou par contact avec des animaux infectés, continue de susciter une vigilance accrue. Les équipes médicales poursuivent les actions de surveillance et de prise en charge, tandis qu’une campagne de sensibilisation est menée dans les zones touchées.

