Fièvre de la Vallée du Rift : aucun cas positif à Kolda, la vigilance reste de mise

La région de Kolda (sud) reste, pour l’instant, épargnée par la fièvre de la Vallée du Rift, une maladie virale transmissible de l’animal à l’homme. Aucun cas positif n’a été enregistré, a rassuré la Direction régionale de l’élevage, qui appelle toutefois à la plus grande prudence face à cette zoonose.



Selon le Dr Mamadou Lamine Diallo, inspecteur régional de l’élevage et des productions animales, une surveillance active est en cours au niveau des sites sentinelles installés dans les communes de Kounkané (département de Vélingara) et Saré Bidji (département de Kolda), où 2 350 et 1 830 têtes de moutons ont respectivement été vaccinées dans le cadre de la campagne préventive.



« Nous misons sur la prévention pour barrer la route à cette maladie. Il est essentiel que les éleveurs et les populations adoptent les bons gestes pour éviter toute contamination », a souligné Dr Diallo.



La fièvre de la Vallée du Rift se transmet principalement à l’homme par contact direct avec le sang, les organes ou les fluides d’animaux infectés, mais aussi par la piqûre de moustiques porteurs du virus.



Les autorités sanitaires recommandent donc à la population d'’éviter tout contact avec des animaux malades ou morts ; de ne pas consommer la viande ou le lait provenant de bêtes suspectes ; de bien cuire la viande et de faire bouillir le lait avant consommation ; de se laver régulièrement les mains après toute manipulation d’animaux ; et enfin de se protéger contre les piqûres de moustiques.



La Direction régionale de l’élevage réaffirme son engagement à renforcer la surveillance et la sensibilisation sur le terrain, en étroite collaboration avec les services de santé, les collectivités locales et les organisations d’éleveurs.



« La situation est sous contrôle, mais la vigilance doit être collective et permanente », a conclu Dr Mamadou Lamine Diallo.