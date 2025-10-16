Fièvre de la Vallée du Rift : un cas confirmé à Dakar

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point de situation, ce jeudi, sur l’évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox au Sénégal, à la date du 15 octobre 2025.



Pour la Fièvre de la Vallée du Rift : 196 cas confirmés, 21 décès



Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 196 cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift, dont 21 décès et 147 guérisons. La région de Saint-Louis demeure la plus touchée, avec 179 cas recensés, notamment dans les districts de Richard-Toll (105 cas) et Saint-Louis (54 cas).



Les autres régions concernées sont :



Matam : 8 cas répartis entre Thilogne, Kanel, Ranérou et Matam ;

Louga : 6 cas, principalement dans les districts de Linguère, Keur Momar Sarr et Sakal ;

Fatick : 2 cas ;

Dakar : 1 cas signalé dans le district de Keur Massar.



Mpox : 6 cas confirmés, 2 cas probables



Concernant la Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, le ministère fait état de 6 cas confirmés et 2 cas probables, tous localisés dans la région de Dakar.



Le ministère de la Santé renseigne que huit (8) personnes ont guéri et aucun décès n’a été enregistré. Par ailleurs, 22 personnes contacts sont encore suivies par les services sanitaires.