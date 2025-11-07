Fièvre de la vallée du Rift : 11 guérisons confirmées dans la région de Fatick

Onze des dix-huit cas de fièvre de la vallée du Rift enregistrés dans la région de Fatick sont désormais guéris, a annoncé la gouverneure Ngoné Cissé, lors d’un comité régional de développement tenu vendredi. “Nous avions enregistré 18 cas confirmés parmi lesquels 11 sont guéris. Cinq autres sont sous traitement et un cas grave”, a-t-elle précisé.Depuis le premier cas détecté le 8 octobre dernier au poste de santé de Ndiaye-Ndiaye, deux décès ont été recensés, indique Aps. Pour renforcer la riposte, la gouverneure a indiqué qu’un système de gestion de l’incident a été mis en place “pour définir les rôles, les responsabilités et élaborer un plan d’ensemble”. Elle a salué la bonne coordination des acteurs de santé sur le terrain, précisant que “six des huit districts sanitaires sont touchés”.Par ailleurs, Ngoné Cissé a évoqué la question de la divagation des animaux dans la commune, assurant que la mairie “a été saisie pour apporter des solutions adaptées”.