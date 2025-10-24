Fièvre de la vallée du Rift : 302 cas confirmés dont 26 décès enregistrés à ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié ce 24 octobre, un communiqué de presse détaillant l'état de la situation épidémiologique au 23 octobre 2025, concernant la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et la Mpox (anciennement variole du singe). Pour ce qui est de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), 302 cas ont été confirmés, 26 décès enregistrés à ce jour.



Depuis le début de l'épidémie de FVR, le Sénégal a enregistré un total de 302 cas confirmés, dont 26 décès. Un total de 227 personnes ont été déclarées guéries. D’après le document, la répartition des cas confirme la forte concentration de l'épidémie dans la région nord du pays, bien que huit régions soient touchées. La région de Saint-Louis concentre l'écrasante majorité des contaminations avec 249 cas, notamment dans les districts de Richard-Toll 127 et de Saint-Louis 249.



Voici la situation par région : Saint-Louis (70), Dagana (24), Podor (21), Pété (7), Louga (19), Linguère (8), Keur Momar Sarr (4), Sakal (3), Dahra (2), Louga (2), Matam (16), Thilogne (9), Ranérou (3), Kanel (2), Matam (2), Fatick (9) Diofior (6), Fatick (3), Kaolack (4), Kaolack (3), Nioro (1), Dakar (3), Sangalkam (2), Keur Massar (1), Thiès (1), Tambacounda (1), Kidira (1)



Par ailleurs, l'épidémie de Mpox, dont le premier cas a été confirmé le 22 août 2025, reste circonscrite à la région de Dakar. À la date du 23 octobre, le bilan est le suivant, 7 cas probables, 2 guérisons, 8 personnes sont sorties de la maladie mais jusque-là, aucun décès n'a été signaler. Toutefois, 30 cas contacts sont actuellement sous surveillance.



Le ministère a conclu son communiqué en lançant un appel solennel à la population pour maintenir une « vigilance accrue, respecter scrupuleusement les mesures de prévention et coopérer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour endiguer la propagation de ces deux épidémies ».