Fièvre de la vallée du Rift : 381 cas confirmés avec 5 nouveaux cas positif à la date du 1er novembre (ministère)

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique de la République du Sénégal a publié un communiqué de presse ce dimanche pour actualiser la situation épidémiologique nationale concernant la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et la Mpox. Selon le document, la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) a atteint les 381 cas confirmés à la date du 1er novembre 2025 avec cinq (5) nouveaux cas positifs enregistrés. Toutefois, aucun nouveau décès n’a été signalé.



Depuis le début de l'épidémie, le bilan total s'établit comme suit :

Cas confirmés cumulés : 381

Décès cumulés : 29Personnes

Guéries : 312



Par ailleurs, l'épidémie reste fortement concentrée dans la région de Saint-Louis, qui totalise près de 77% des cas.



Répartition des cas confirmés par région :



1. Région Saint-Louis : 294 cas repartis comme suite : district Saint-Louis: 76 cas, district Richard-Toll: 137 cas, district Podor: 37 cas, district Pété: 10 cas, district Dagana: 34 cas.



Région Matam: 24 cas reparti entre district Thilogne: 11 cas, district Kanel: 2 cas, district Ranérou: 8 cas, district Matam: 3 cas.



Région Dakar: 9 cas, district Keur Massar: 4 cas, district Sangalkam: 5 cas.

Région Thiès: 2 cas, district Thiès: 2 cas.



Région de Kédougou: 2 cas ; district de Kédougou: 1 cas, district de Salémata: 1 cas.



Région Louga: 18 cas repartis dans les district de Linguère: 9 cas district Keur Momar Sarr: 4 cas, district Sakal: 3 cas, district Dahra: 2 cas.



Région Fatick, 16 cas : district Fatick: 4 cas : district Diofior: 9 cas, district de Diakhao: 1 cas, district de Passy: 1 cas, district de Foundiougne: 1 cas.



Région Kaolack: 14 cas : district Nioro: 1 cas, district Kaolack:13 cas, district Ndoffane: 2 cas

Région Tambacounda: 2 cas : district Kidira: 2 cas.



Pour ce qui est de la Mpox, 7 cas confirmés, tous localisés à Dakar Depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, la situation de la Mpox (anciennement variole du singe) est la suivante :Cas confirmés cumulés : 7Cas probables cumulés : 2Localisation : Tous les cas sont dans la région de Dakar. Guéris : 8 personnes Décès : Aucun décès n'a été signalé. Contacts suivis : 30 personnes sont actuellement sous surveillance.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a réitéré son appel à la population pour faire preuve de vigilance, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention et de collaborer activement avec le personnel de santé et les relais communautaires pour endiguer ces épidémies.

