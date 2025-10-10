Fièvre de la vallée du Rift : deux décès, un cas simple et trois graves enregistrés à Louga

La région de Louga (Nord-Ouest) a enregistré quatre cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift. Il s'agit d'un cas simple et de trois graves. Dix-neuf prélèvements ont été effectués dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Le Dr Cheikh Sadibou Senghor a confié à l’Aps que les services sanitaires ont procédé à la désinfection des zones touchées, à la vaccination de 1000 têtes de bétail et à 271 prélèvements animaux.



Au total, selon le Dr, 1 210 éleveurs ont été sensibilisés sur les modes de transmission de la maladie. Dr Senghor rappelle que la transmission interhumaine n'a pas été prouvée. Elle se fait par piqûre de moustique infecté ou contact avec des produits d'animaux malades. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et à l'hygiène rigoureuse dans la manipulation du bétail.

