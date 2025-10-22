Fièvre de la vallée du Rift : deux nouveaux cas enregistrés à Dakar et Kaolack

Le Sénégal fait face à une propagation continue de la Fièvre de la Vallée du Rift, avec deux nouveaux foyers identifiés dans les régions de Dakar et de Kaolack. Deux cas ont été confirmés dans chaque région, selon le dernier bilan épidémiologique.



Dans la région de Dakar, après le district de Keur Massar, un nouveau cas a été enregistré dans le district de Sangalkam, à Rufisque. Du côté de Kaolack, un malade a été notifié dans la commune centrale, faisant suite à un premier cas détecté à Nioro.



Depuis le début de l'épidémie, le pays a enregistré un total de 265 cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift, avec un bilan de 21 décès et 207 personnes guéries.