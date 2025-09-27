Fièvre de la vallée du Rift : dix cas confirmés et quatre décès à Saint-Louis

Quatre décès liés à la fièvre de la vallée du Rift ont été confirmés dans la région de Saint-Louis (nord). Selon le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, « au 25 septembre 2025, un total de dix (10) cas positifs, dont quatre (4) décès, ont été enregistrés ».Le communiqué parvenu à PressAfrik précise que « les premiers cas avaient été signalés le 20 septembre, après confirmation par l’Institut Pasteur de Dakar de deux échantillons positifs. » Une enquête épidémiologique conjointe, menée avec les services de l’Élevage et une équipe de l’Université Gaston Berger, a permis d’identifier 26 autres personnes ayant été en contact avec des malades, dont six (6) présentaient des signes cliniques évocateurs et ont fait l’objet de prélèvements.Face à cette situation, le gouverneur de la région a présidé, le 25 septembre, une réunion du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE). L’Unité mixte de coordination avancée (UMCA) de la zone Nord a été activée pour piloter la riposte locale.Le ministère de la Santé a présenté « ses sincères condoléances aux familles éplorées » et a souhaité un prompt rétablissement aux malades. Il appelle par ailleurs la population « au respect strict des consignes sanitaires ».Pour rappel, la fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale qui touche principalement les animaux, mais qui peut aussi affecter l’homme à travers les moustiques ou un contact direct avec du sang et des organes d’animaux contaminés.Le ministère recommande de respecter les règles d’hygiène, de bien cuire les produits d’origine animale, d’utiliser des moustiquaires imprégnées et de lutter contre les eaux stagnantes.