FifaTheBest: Son remporte le prix #Puskás 2020

Ce trophée récompense le plus beau but de l'année. Luis Suarez, Giorgian De Arrascaeta et Heung-min Son étaient en lice.

🚨 Son Heung-Min🇰🇷 remporte le Prix #Puskás 2020



L'attaquant de Tottenham récompensé pour sa chevauchée fantastique contre Burnley⚡️💨



🏆#FIFAFootballAwards I #TheBest pic.twitter.com/HtzM7tPWwj

— FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) December 17, 2020



L'attaquant de Tottenham, Heung-min Son, a été récompensé pour sa chevauchée fantastique contre Burnley. En effet, ce jeudi, il a été désigné lauréat du prix #Puskás 2020.