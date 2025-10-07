Fii Sénégal 2025 : Bakary Séga Bathily, Dg APIX, dévoile la vision stratégique du Sénégal

Le Sénégal s'engage résolument sur la voie de réformes ambitieuses visant à sécuriser et accélérer les projets d'investissement. C'est le message fort qu'a transmis ce mardi, Bakary Séga Bathily, Directeur Général de l'APIX (Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux), lors du Forum Fii Sénégal 2025.



Dans son speech, le Directeur général a mis en lumière les mesures clés déjà en place, qui témoignent d'une volonté claire de faciliter l'environnement des affaires. Un nouveau code des Investissements, des procédures dématérialisées et numérisées, une protection renforcée pour les investisseurs, un accès facilité au foncier. « Ces réformes traduisent une volonté claire d'accélérer, de sécuriser et de concrétiser vos projets », a affirmé M. Bathily.



​Le Forum de l'Investissement et de l'Innovation, FII Sénégal 2025, ne sera pas un événement de plus, mais l'incarnation d'une vision stratégique. Selon M. Bathily, cette deuxième édition est celle d'un « Sénégal qui choisit l'innovation comme moteur, la transformation locale comme levier, la justice sociale comme boussole et la coopération équitable comme un principe cardinal ».



​« C'est le visage d'un Sénégal qui affirme haut et fort son ambition de devenir un pôle de stabilité, de confiance et de prospérité partagée, ouvert à l'Afrique et au monde », a-t-il déclaré, réaffirmant l'engagement du pays envers un développement inclusif et rayonnant.



​Le forum s'articulera autour d'objectifs clairement définis, identifiés en cinq grands axes qui guideront les discussions et les actions. Il s’agit de renforcer la compétitivité économique du Sénégal et son attractivité des investissements à l'échelle mondiale, financer des infrastructures de connectivité pour un aménagement durable des territoires et une meilleure intégration régionale. Il s’agit aussi d’accélérer la transition énergétique en soutenant les grands projets porteurs d'avenir et de valoriser la jeunesse, la diaspora et l'innovation africaine. Mais aussi de promouvoir une Afrique solidaire, debout et actrice de son destin ».



M. Bathily a insisté sur un message fondamental : « L'Afrique assume sa posture d'actrice majeure de son développement... Elle est l'artisane de son destin ».



Le thème du forum, « Connecter les opportunités, bâtir l'avenir », reflète l'ambition de « créer des passerelles entre talents, idées, ressources et marchés » et de « coconstruire des solutions durables et inclusives au service d'un progrès partagé ».



​Durant deux jours, le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) sera la scène d'échanges de haut niveau, incluant un panel inaugural sur la « Renaissance Africaine », ainsi que sept tables rondes thématiques couvrant des secteurs clés tels que la Finance, l'Agriculture, l'Énergie, le Numérique, la Santé, l'Industrie, le Sport et la Culture. Le forum sera également un espace d'action concrète avec des "B-to-B" sectoriels, des expositions valorisant le savoir-faire sénégalais, et un concours de pitch innovation exclusivement dédié aux jeunes.



​En conclusion, le patron de l'APIX a appelé à l'action : « Ce forum, c'est donc un espace de décision, de confiance et surtout d'action... Le Sénégal est prêt. L'Afrique est prête. Le temps est venu. Le temps est à l'action. Faisons de ce forum un tremplin des grandes transformations africaines ».



Le FII Sénégal 2025 s'annonce comme un rendez-vous capital pour concrétiser les ambitions de développement du Sénégal et réaffirmer le rôle de l'Afrique en tant que marché stratégique et acteur majeur sur la scène mondiale.