Filière sésame au Sénégal : 14 000 des 18 000 tonnes produites annuellement sont exportées, selon l'ISRA

Le Sénégal produit environ 18 000 tonnes de sésame par an, dont 14 000 tonnes sont destinées à l'exportation, a révélé ce mardi l’agronome Ndèye Marième Niang, chercheuse au Centre d’études régional pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse (CERAAS), une structure rattachée à l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).
S'exprimant lors d’un atelier de restitution des résultats d’une étude sur la chaîne de valeur du sésame organisé à l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Thiès, l'agronome a souligné que cette filière devient de moins en moins structurée et demeure très courte. L'enquête, présentée par le directeur du CERAAS, Guido Ardo Kane, a été conduite auprès de 1 000 producteurs et acteurs de la filière à travers le pays. Selon les données de l'étude, les principales zones de production sont les régions de Kaffrine et de Tambacounda, avec l'émergence de nouveaux bassins de culture à Diourbel, Dahra et Matam.
Soulignant la grande résilience de cette culture face à la sécheresse et aux aléas climatiques, Ndèye Marième Niang a regretté que « les produits bruts ne restent pas dans le pays pour être transformés ». La chercheuse a plaidé pour une réduction des volumes exportés au profit d'une transformation locale créatrice de valeur ajoutée, d'équipements modernes pour les producteurs et d'opportunités d'emplois pour les femmes et les jeunes.
S'exprimant lors d’un atelier de restitution des résultats d’une étude sur la chaîne de valeur du sésame organisé à l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Thiès, l'agronome a souligné que cette filière devient de moins en moins structurée et demeure très courte. L'enquête, présentée par le directeur du CERAAS, Guido Ardo Kane, a été conduite auprès de 1 000 producteurs et acteurs de la filière à travers le pays. Selon les données de l'étude, les principales zones de production sont les régions de Kaffrine et de Tambacounda, avec l'émergence de nouveaux bassins de culture à Diourbel, Dahra et Matam.
Soulignant la grande résilience de cette culture face à la sécheresse et aux aléas climatiques, Ndèye Marième Niang a regretté que « les produits bruts ne restent pas dans le pays pour être transformés ». La chercheuse a plaidé pour une réduction des volumes exportés au profit d'une transformation locale créatrice de valeur ajoutée, d'équipements modernes pour les producteurs et d'opportunités d'emplois pour les femmes et les jeunes.
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