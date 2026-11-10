Filière sésame au Sénégal : 14 000 des 18 000 tonnes produites annuellement sont exportées, selon l'ISRA

Le Sénégal produit environ 18 000 tonnes de sésame par an, dont 14 000 tonnes sont destinées à l'exportation, a révélé ce mardi l’agronome Ndèye Marième Niang, chercheuse au Centre d’études régional pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse (CERAAS), une structure rattachée à l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).



S'exprimant lors d’un atelier de restitution des résultats d’une étude sur la chaîne de valeur du sésame organisé à l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Thiès, l'agronome a souligné que cette filière devient de moins en moins structurée et demeure très courte. L'enquête, présentée par le directeur du CERAAS, Guido Ardo Kane, a été conduite auprès de 1 000 producteurs et acteurs de la filière à travers le pays. Selon les données de l'étude, les principales zones de production sont les régions de Kaffrine et de Tambacounda, avec l'émergence de nouveaux bassins de culture à Diourbel, Dahra et Matam.



Soulignant la grande résilience de cette culture face à la sécheresse et aux aléas climatiques, Ndèye Marième Niang a regretté que « les produits bruts ne restent pas dans le pays pour être transformés ». La chercheuse a plaidé pour une réduction des volumes exportés au profit d'une transformation locale créatrice de valeur ajoutée, d'équipements modernes pour les producteurs et d'opportunités d'emplois pour les femmes et les jeunes.