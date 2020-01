Fin d'année: le message d'Idrissa Seck aux Sénégalais

Le président du parti Rewmi s’est adressé à la Nation, par le biais de son porte-parole. Dans son message, Idrissa Seck a d’abord rappelé les événements ayant marqué de quotidien des Sénégalais durant l’année 2019 avant d'aborder leur "souffrance".



« L’année 2019 se termine. Elle a été marquée par plusieurs évènements ayant impacté notre quotidien dont : l’élection présidentielle à l’occasion de laquelle bon nombre d’entre vous ont exprimé leur désir de porter le Président Idrissa SECK à la station suprême des institutions de notre pays, recevez-en notre totale reconnaissance et soyez-en, encore une fois, vivement remerciés;

-la perte d’éminents hommes politiques, hommes religieux, hommes de tenue et d’autres compatriotes. Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions Dieu pour qu’ils soient accueillis au paradis céleste », peut-on lire dans une note parvenue à PressAfrik.



Le président du parti de Rewmi, dit savoir les préoccupations des Sénégalais concernant la « gestion actuelle de nos ressources naturelles et de nos deniers en général ».



« Nous mesurons et vivons avec vous les difficultés que vous rencontrez au quotidien; difficultés liées à la hausse continue des prix à la consommation, à l’insécurité dans nos quartiers, à l’inaccessibilité des soins médicaux aux populations, aux conditions de travail du personnel médical, au statut précaire des enseignants et des paysans, au chômage des jeunes qui, par frustration sociale, finissent par reprendre le chemin de « Barça ou Barsakh » », dixit-il.



Se joignant à ces "souffrances", Idrissa Seck « prie Dieu pour qu’elles soient de mauvais souvenirs en 2020 ». Toutefois, lui et son parti comptent plus que jamais apporter leur contribution aux mieux-être des Sénégalais et à « la préservation des intérêts de notre cher Sénégal ».



« Nous souhaitons que 2020 soit une année utile et vous présentons nos vœux de bonheur, de santé, de réussite et de prospérité », conclut-il.