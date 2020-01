Fin de mission à la CAF: Fatma Samoura refuse de se prononcer sur la poursuite ou non de ses activités

La secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, a refusé de se prononcer sur la poursuite ou non de ses missions en tant que déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique au-delà du 1er février.



Samoura a été désigné pour six mois à partir du 1er août par la Fédération internationale de Football (FIFA) suite à une requête de la Confédération africaine de football (Caf).



"Nous avons encore quelques jours devant nous et le comité exécutif de la Caf se réunira pour délibérer sur la suite de la mission afin de déterminer si je continue ou non", a-t-elle déclaré.



Samoura a ajouté qu'elle est satisfaite du travail qu'elle a accompli jusqu'à présent avec la Caf dont le siège est dans la capitale égyptienne, Le Caire.



Elle y a travaillé dans le but d'améliorer la gouvernance du football sur le continent.



"Jusqu'à présent, ma mission de six mois s'est déroulée comme prévu", a-t-elle déclaré.



La responsable sénégalaise s'exprimait lors d'un voyage de deux jours en Ouganda où elle inspectait des projets financés par la Fifa.



"Nous avons commencé par un audit de Price Waterhouse Coopers, qui sera présenté au comité exécutif de la Caf dans quelques jours.



"Je suis très à l'aise avec ce qui a été fait depuis mon arrivée au Caire dans les bureaux du Caf. Je suis très satisfait du niveau de dévouement et d'engagement du Comité exécutif dirigé par le Président Ahmad pour faire avancer le football africain".



Dans une lettre de juillet dernier, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a décrit certains des domaines sur lesquels Samoura allait travailler pendant ses six mois.



"Compte tenu des circonstances actuelles, l'administration de la Fifa a déjà recommandé qu'un audit central soit effectué sur tous les fonds avancés de la Fifa alloués à la Caf, afin de s'assurer que les fonds ont été, et sont, utilisés correctement et qu'il n'y a pas de preuve de malversation ou de mauvaise gestion", a écrit M. Infantino.