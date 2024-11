Fin des accords de pêche avec le Sénégal : Abdourahmane Diouf dément l'Union européenne et précise

Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, a évoqué mercredi, lors du Giga meeting du Pastef à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, le non renouvellement des accords de pêche signés entre l'Union européenne et le Sénégal. Dans le soucis de rétablir la vérité, l'allié du parti au pouvoir a déclaré qu'en annonçant avoir mis fin aux accords, l'UE a dit "une contre-vérité absolue".



"Je voudrais rétablir une vérité. Nos amis de l’Union européenne ont organisé une conférence de presse pour dire au monde entier qu’ils ont décidé de ne plus signer les accords de pêche avec le gouvernement du Sénégal. C’est une contre-vérité absolue", a fait savoir M. Diouf devant les milliers de partisans et sympathisants du Pastef.



Il a enchaîné : "C’est le gouvernement du Sénégal, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a donné le signal depuis longtemps. Pour leur dire que nous ne pouvons pas continuer à signer avec vous des accords de pêche qui continuent à appauvrir les pêcheurs du Sénégal".



Selon M. Diouf, "c'est Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui leur a dit : " je ferais tout pour reprendre la mer et ses poissons et les remettre aux pêcheurs de Saint-Louis, Cayar, Ngor, Yoff, Ouakam, Rufisque, Yène, Bargny, Mbour, Joal, Cap skirring"".