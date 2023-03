Finale Can U20: le Sénégal ouvre le score face à la Gambie

6 minutes après le coup d’envoi de l’arbitre Egyptien, le Sénégal ouvre la marque par l’intermédiaire de Souleymane Faye sur un centre de Amidou Diop. Un but qui donne l'avantage aux Lionceaux devant la Gambie dans cette finale de la Can U20. C’est le deuxième but de Souleymane Faye dans cette compétition.