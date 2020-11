Finale Ligue africaine des champions: quatre arbitres sénégalais désignés par la CAF

Le Zamalek d’Égypte reçoit ce mercredi 04 novembre le Raja Casablanca pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique. Ce match qui aura lieu en Egypte et débutera à 20h00. Il sera abrité par un un quatuor sénégalais.



C’est un arbitre sénégalais qui a été désigné par la Confédération Africaine de Football pour diriger la demi-finale retour de la Ligue des Champions qui opposera la semaine prochaine le Zamalek au Raja Casablanca. Il s’agit de l’arbitre international Maguette Ndiaye. Il sera assisté par ses compatriotes El Hadji Malick Samba, Nouha Bangoura et Issa Sy.



Pour rappel, le Zamalek avait remporté le match aller sur le score d’un but à zéro.