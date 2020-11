Financement de l’emploi des jeunes : Aïda Mbodji déplore « le manque de transparence »

La députée libérale et ancienne présidente du Conseil départemental de Bambey, Aïda Mbodji a interpellé jeudi, le ministre des Finances et Budget, Abdoulaye Daouda Diallo lors de son passage à l’Assemblée nationale, sur la gestion de la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der). Selon elle, il n’y a pas de transparence dans le montant annoncé du financement des jeunes à hauteur de 50 milliards de F Cfa. Elle réclame la publication de la liste des bénéficiaires.



« Nous déplorons le manque de transparence. Au départ, le délégué général de Der avait annoncé la mise en place de guichets uniques dans les départements pour le dépôt de projets mais aussi un comité de sélection et de suivi. Il a aussi annoncé le financement dans la seule région de Dakar de 15 milliards de F Cfa et 57 milliards de F Cfa à travers tout le territoire », a déclaré Aïda Mbodji.



Selon elle, « le financement 57 milliards de F Cfa doit avoir des traces ». Non sans dénoncer la gestion partisane de la Der» .



«Aujourd'hui, on a dépensé l'argent, on ne connait pas à qui on a donné cet argent. D'après les responsables des jeunes et des femmes, le délégué lui-même ne veut pas révéler la liste des bénéficiaires» .