Financement libyen de la campagne de Sarkozy : les révélations de l'audition de l’ancien président malien ATT

Le quotidien Libération a révélé dans sa livraison de ce vendredi, le contenu de l’audition à Dakar de l’ancien président malien Amadou Toumani Touré (ATT). Il avait été interrogé comme témoin, au Sénégal, en présence de deux magistrats français, sur la fameuse note qui attesterait du financement libyen destiné à Nicolas Sarkozy.



Le 24 février 2015, ATT se trouvait dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) sis à la Rue Carde. Face à lui, René Cros, vice-président chargé de l’instruction et Emmanuel Leradn, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris.



ATT a été notamment interpellé sur les fonctions, activités et compétences de Cheick Amadou Kanté soupçonné d’avoir été un des porteurs des valises des autorités libyennes. Pour réponse, il a précisé que ce dernier était conseiller technique à la présidence de la République.



Il a fait savoir qu’il n’a jamais vu une note officielle nommant Kanté, représentant pour le Mali et l’Afrique de l’Ouest du Libya africa investment company (Laico). Au sujet de ses relations, de façon générale avec le régime de Khadafi, ATT assure qu’il n’y avait que des liens d’Etat à Etat.



Relativement à sa connaissance avant sa publication par Médiapart, en 2012 de la fameuse note, Amadou Toumani Touré soutient qu’il n’en savait absolument rien. Cette note dont Sarkozy conteste l’authenticité, est censée valider les décisions prises lors d’une réunion tenue le 6 octobre 2006 à laquelle auraient participé deux français et deux autres libyens.