Fiorentina : 8 à 10 cas de coronavirus au club

La Fiorentina annonçait la semaine dernière que trois de ses joueurs étaient positifs au Coronavirus : Dusan Vlahovic, German Pezzella et Patrick Cutrone. Depuis le bilan a évolué. Lors d’une interview avec Sky Sport Italia, le président de la Viola, Rocco Commisso, a révélé que 8 à 10 personnes (dont les trois joueurs) sont porteuses du virus.



La situation s’aggrave et trois de ces cas positifs au Covid-19 sont mêmes hospitalisés. « Des entraîneurs et des médecins sont à l’hôpital alors d’autres ont le coronavirus mais sont chez eux », déclare-t-il. Dans cet entretien parcouru par Footmercato, le patron de la Fiorentina a également salué le très beau geste de Franck Ribéry. Le Français a versé 50 000 euros de sa poche à la collecte de fonds du club florentin, dont l’objectif est de réunir 500 000 euros pour les reverser à des hôpitaux.