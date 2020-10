Fixation prix d'achat de l'arachide: les organisations de producteurs de la graine oléagineuse se dressent contre le Cnia

Le syndicat des agriculteurs, éleveurs et maraîchers du Sénégal est contre le Cnia. La plus vieille organisations des producteurs agricoles du pays ces acteurs du secteur primaire assimile à une usurpation de fonction les agissements du président Bathie Dioum et Cie.



Selon le Secrétaire général du "Saems, "la composition figée du Cnia pose problème. Les principaux acteurs, à savoir les producteurs, sont laissés en rade. En revanche leurs principaux interlocuteurs, ceux-là même qui leur achètent leurs produits, ont dans cette instance la part belle. C'est aux producteurs de choisir en toute liberté ceux qui défendent leurs intérêts".



Les producteurs adoubent le leader Bassirou Ba de "Aar Sunu Momel". Ils sont séduits par la démarche du leader "qui a suivi les traces de Macky Sall en allant aux devants du monde rural, une semaine après le chef de l'Etat". Pour l'association des agriculteurs du Sine Saloum, il est nécessaire de distribuer les cartes pour assurer une représentation juste pour assurer une représentation juste de tous les acteurs.