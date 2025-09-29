Fonction publique : 500 dossiers repris et 222 nouveaux enregistrés depuis le remaniement

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a lancé ce lundi une opération baptisée « guichet unique », visant à traiter en quatre jours un total de 780 dossiers administratifs en attente. L’annonce a été faite par le directeur de cabinet du ministère, Ahmadou Bamba Tine, en marge d’un atelier consacré à l’organisation de cette initiative.« Il s’agit d’un travail en chaîne qui concerne 780 dossiers. Parmi eux, 500 et quelques doivent être repris parce que la dénomination du ministère a changé », a expliqué M. Tine. Depuis le dernier remaniement gouvernemental, 222 nouveaux dossiers se sont ajoutés à la pile, aggravant les délais de traitement, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).Selon lui, certains des dossiers repris avaient déjà fait l’objet de validation dans le circuit administratif, mais doivent être adaptés à la nouvelle appellation des ministères. « Dès lors qu’il y a un remaniement, tous les actes qui étaient dans le circuit sont repris. Mais la conséquence pour l’usager, surtout, c’est le délai d’attente qui va s’allonger », a reconnu Ahmadou Bamba Tine.Pour éviter ces retards supplémentaires, le ministre de la Fonction publique a instruit ses services de trouver une solution rapide. « La solution trouvée, c’est d’organiser cette activité qu’ils ont appelée guichet unique, qu’on aurait également pu appeler opération commando », a ajouté Ahmadou Bamba Tine.Concrètement, une trentaine d’agents issus du ministère de la Fonction publique, du ministère des Finances et de la Présidence — notamment le contrôle financier — travaillent en synergie pour finaliser l’ensemble des dossiers d’ici jeudi prochain.L’objectif affiché est de réduire les délais, améliorer la qualité du service public et éviter des désagréments supplémentaires pour les usagers.