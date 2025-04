Fonds Force Covid-19 : Tange Tandian sous contrôle judiciaire

Demba Mody Tandian, alias Tange, a comparu ce mercredi devant le juge du 5e cabinet. Après son audition, l’animateur est sorti accompagné de son avocat, Me Amadou Aly Kane. Interpellé par la presse, l’avocat a déclaré : « Nous nous sommes expliqués devant le juge. Nous lui avons montré que nous n'avions pas personnellement reçu d'argent et nous avons justifié l'utilisation des fonds perçus », a-t-il indiqué.



Il a poursuivi : « Nous avons, sur le fondement de l'article 140 du Code de procédure pénale, contesté sérieusement l'accusation, et le juge nous a suivis en nous accordant le bénéfice du contrôle judiciaire. »



Selon Me Aly Kane, son client reste à la disposition du juge pour la suite de l’enquête.



Pour rappel, Tange Tandian a été interpellé dans le cadre de l’affaire des fonds Force Covid-19, pour le délit présumé de détournement de deniers publics, portant sur un montant de 73 millions de francs CFA.