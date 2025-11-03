Fonds d'appui à la presse : ​le ministère de la Communication ouvre son guichet unique ce lundi

Le directeur de la Communication, Habibou Dia, a annoncé ce lundi, sur la RTS, l’ouverture officielle du guichet unique du ministère, dénommé DMS. Accessible depuis 8 heures ce matin, cette plateforme digitale est désormais le canal obligatoire pour les médias souhaitant solliciter le Fonds d’appui à la presse (FADP).



« Le DMS est le seul guichet où passeront toutes les démarches concernant les médias. C'est via cette plateforme que nous avons pu recenser l'ensemble des médias conformes », a expliqué M. Dia.



Un travail de quatre mois a été consacré au développement de nouvelles fonctionnalités afin de simplifier l’accès aux médias en règle. « Ces derniers n'auront qu'à cliquer sur l'option formulaire pour formuler leur demande sur le FADP », a-t-il précisé.



Le directeur a tenu à avertir clairement les médias non conformes qu'ils ne pourront pas accéder à la plateforme cette année. « Seuls les médias conformes peuvent voir l'option formulaire. Les non-conformes doivent prendre leur mal en patience et attendre l'année prochaine », a-t-il déclaré.



En se basant sur le décret régissant les avantages et les obligations des entreprises de presse, Habibou Dia a également rappelé que le FADP est accessible à la fois aux entreprises de presse privées et publiques.