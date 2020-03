Fonds de riposte contre le Coronavirus: Macky invite ses ministres à cotiser un million de FCfa chacun

Le Sénégal va mettre en place une Cellule nationale de crise et un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 (FORCE-COVID-19). L’annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall, lors du Conseil des ministres de mercredi. A cet occasion, il a invité les ministres à contribuer, chacun, à hauteur d’un million de FCFA.



