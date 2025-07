Fonds force Covid-19 : l’artiste comédien Moussa Seck peut espérer un contrôle judiciaire

L’artiste comédien, Moussa Seck a comparu hier, jeudi, devant le Tribunal correctionnel du Pool judiciaire financier. Attrait à la barre, il a demandé par le biais de son avocat Me Abdou Dialy Kane, le renvoi de l'affaire afin de cautionner l’intégralité du montant qui s’élève à « 8.840.000 francs » au niveau de la Caisse des dépôts et consignation (CDC). Le juge a accédé à sa demande et a renvoyé le dossier à la prochaine audience du 7 août. Le cautionnement permettra à l'artiste comédien de pouvoir bénéficier d'un contrôle judiciaire.



L’avocat du comédien, rapporte le journal Les Echos, a fait savoir au juge que son client a pu rassembler l'intégralité du montant pour lequel il est poursuivi, et qu'il souhaiterait un renvoi à huitaine, afin qu'il puisse cautionner toute la somme. Le juge a alors demandé l'avis du Procureur financier qui a répondu qu'il n'avait pas d'observation. L'agent judiciaire de l'Etat interrogé dit s'en rapporter à la sagesse du Tribunal correctionnel. Après consultation de ses assesseurs, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 aout, le renvoi en huitaine n'étant pas possible puisqu’il n’y avait pas d'audience.



À la date du 7 août, Moussa Seck et son avocat devront brandir la quittance de paiement qui leur sera délivrée par la Caisse des dépôts et consignation, pour espérer un contrôle judiciaire.



Pour rappel, l’artiste comédien a été placé sous mandat de dépôt le 19 mars dernier, pour des chefs « d'escroquerie portant sur des deniers publics et usage de faux en écriture privée ».



Moussa Seck a été arrêté à la suite d’une enquête de l’Office national de lutte contre la Corruption (Ofnac). Des malversations présumées ont été relevées dans le cadre du fonds force Covid-19, et l’artiste comédien aurait fait usage de faux documents pour bénéficier indûment de cet argent.