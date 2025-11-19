Foot : Haïti et Curaçao se qualifient pour le Mondial 2026 dans une nuit de folie

Haïti et la petite île de Curaçao se sont qualifiés dans la nuit de mardi à mercredi pour la Coupe du monde 2026 en terminant premiers de leurs groupes des éliminatoires de la zone Concacaf, tout comme le Panama. Ils rejoignent les États-Unis, le Canada et le Mexique, coorganisateurs de la prochaine Coupe du monde, parmi les nations directement qualifiées de la région.

Curaçao a tenu la Jamaïque en échec (0-0) dans le groupe B pour rester en tête et devenir le pays le moins peuplé (environ 150.000 habitants) qualifié dans l’histoire de la Coupe du monde. Ce sera la première de la « Blue Wave ».

« Les Grenadiers » haïtiens ont quant à eux battu le Nicaragua (2-0) dans le groupe C, et disputeront également leur deuxième Mondial, après 1974.

Les Panaméens ont de leur côté triomphé dans le groupe A, concluant leur campagne par un 3-0 contre le Salvador, et participeront à la compétition pour la deuxième fois après 2018.

Le Suriname et la Jamaïque, les deux meilleurs deuxièmes de la zone, joueront en mars un tournoi de barrages intercontinental, où ils se disputeront deux ultimes tickets avec l’Irak, la République démocratique du Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

Avec Le Soir

Avec un Mondial élargi à 48 nations, de nombreuses nations plutôt méconnues sur la scène footballistique seront présentes aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.