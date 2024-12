Foot : Lamine Camara finaliste pour le titre de meilleur jeune africain

Lamine Camara figure parmi les finalistes pour le titre de meilleur jeune joueur africain. Le milieu de terrain est à la lutte avec les Ivoiriens Oumar Diakité et Karim Konaté pour remporter le trophée de meilleur jeune africain, lors de la cérémonie du "CAF Awards", organisée le 16 décembre à Marrakech.



Déjà titré l’an dernier, le milieu de terrain de l’AS Monaco est donc en course pour remporter l’édition 2024 et imiter Achraf Hakimi, auteur de cette performance en 2018 puis 2019.



Arrivé cet été en Principauté après avoir été le meilleur joueur messin la saison dernière, il a pris part à 17 rencontres, dont six en Ligue des Champions, et a déjà su montrer toutes ses capacités à la récupération aux côtés de Denis Zakaria ou Soungoutou Magassa.