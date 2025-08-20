Foot : Mendy et Mané se retrouvent en finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite

Les footballeurs sénégalais Édouard Mendy et Sadio Mané se retrouveront en finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, mais ils ne seront pas adversaires sur le terrain.
L'équipe d'Al Ahli d'Édouard Mendy a écrasé Al Qadisiya 5-1 ce mercredi en demi-finale.
De son côté, l'équipe d'Al Nassr de Sadio Mané s'est qualifiée hier, mercredi, en battant Al Ittihad (2-1).
Malheureusement, Sadio Mané manquera cette grande finale. Expulsé lors du match de demi-finale, il sera suspendu pour la rencontre prévue ce samedi 23 août 2025 à 12h00 GMT.
