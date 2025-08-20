Foot : Mendy et Mané se retrouvent en finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite

L'équipe d'Al Ahli d'Édouard Mendy a écrasé Al Qadisiya 5-1 ce mercredi en demi-finale.

De son côté, l'équipe d'Al Nassr de Sadio Mané s'est qualifiée hier, mercredi, en battant Al Ittihad (2-1).

Malheureusement, Sadio Mané manquera cette grande finale. Expulsé lors du match de demi-finale, il sera suspendu pour la rencontre prévue ce samedi 23 août 2025 à 12h00 GMT.

Les footballeurs sénégalais Édouard Mendy et Sadio Mané se retrouveront en finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, mais ils ne seront pas adversaires sur le terrain.