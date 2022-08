Foot africain: Sébastien Desabre de Niort (Ligue 2), nouvel entraineur de RD Congo

Sébastien Desabre (46 ans) est le nouveau coach de l'équipe nationale africaine la RD Congo. «Je suis très heureux de vous annoncer que je suis le nouveau sélectionneur de la RD Congo. Je remercie la direction des Chamois Niortais, les joueurs, mon staff, l'ensemble du club et les supporters pour les deux enrichissantes années» peut-on lire sur son compte twitter.Samedi, à quelques heures du match entre Niort et Bastia, le club de Ligue 2 avait publié un communiqué réfutant avec agacement l'annonce par la Fédération de football du Congo qui avait intronisé Sébastien Desabre au poste de sélectionneur. A ce stade, la sélection congolaise avait un accord avec l'agent de l'entraîneur, mais n'avait pas encore pris la peine de négocier avec les Chamois Niortais. Cependant, ce dimanche, tout s'est accéléré et finalement le club a annoncé qu'il libérait son technicien, ce dernier confirmant quelques heures plus tard qu'il était effectivement le nouveau sélectionneur du Congo sur son copte twitter.