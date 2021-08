Foot : le Real stoppe les négociations avec Mbappé

Une offre, puis deux, puis la fin des négociations dans le dossier Mbappé ? La semaine dernière, une première offre de 160 millions d'euros était parvenue sur la table des dirigeants parisiens, un montant jugé insuffisant pour ces derniers. Dernièrement, selon plusieurs sources, une deuxième offre aurait été transmise de 170 millions d'euros + 10 millions d'euros de bonus. Mais cette nouvelle offre aurait également été rejetée par les dirigeants parisiens qui attendraient au minimum 200 millions d'euros pour lâcher Kylian Mbappé.



Mais ce soir, selon RMC Sport, mais aussi Téléfoot, le Real Madrid aurait stoppé les discussions pour Kylian Mbappé. Présents à Paris, les représentants du club madrilène ont fait savoir qu'ils arrêtaient les négociations. Des informations qui se rapprochent ainsi de celles de Sky Sports. Selon le journal, le transfert de Mbappé au Real avant la fin du mercato demain soir s’éloigne bel et bien. Les dirigeants madrilènes attendraient janvier afin de trouver un accord pour que l’attaquant parisien arrive libre six mois plus tard, son contrat se terminant en juin 2022. Sauf gros retournement de situation, l'international français restera ainsi au PSG cette saison.



lephoceen.fr